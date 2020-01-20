В Рязанской области обнаружили вирусы гриппа

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В Рязанской области обнаружили единичные вирусы гриппа. Об этом сообщил
«Показатели заболеваемости ОРВИ оставались ниже эпидпорогов по области на 19,9%, по Рязани — на 6,0%, при этом в структуре заболевших традиционно преобладало детское население (69,2%)», — говорится в сообщении.
Согласно данным лабораторного мониторинга, заболеваемость вызывают в основном вирусы негриппозной этиологии, однако в пейзаже циркулирующих вирусов найдены и отдельные вирусы гриппа A (H1N1).
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