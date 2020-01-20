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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани «Киа» сбила мужчину на «зебре». Аваряи произошла в пятницу, 17 января,
Около 7:45 у дома №20 «А» на Ряжском шоссе Kia Сeed сбил 40-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали.
За рулем машины был 39-летний житель Рязанской области.
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