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11:21, 20 января 2020 220
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В Рязани «Киа» сбила мужчину на «зебре»

В Рязани «Киа» сбила мужчину на «зебре»

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани «Киа» сбила мужчину на «зебре». Аваряи произошла в пятницу, 17 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Около 7:45 у дома №20 «А» на Ряжском шоссе Kia Сeed сбил 40-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали.

За рулем машины был 39-летний житель Рязанской области.


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