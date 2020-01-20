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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В пермском отеле пятеро погибли из-за прорыва трубы с кипятком. Еще шесть человек пострадали, передает
Тела погибших в отеле на улице Советской Армии нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.
Глава регионального минздрава Оксана Мелехова в
На место приехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Власти пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших.
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На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.
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