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8:10, 20 января 2020 181
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В пермском отеле пятеро погибли из-за прорыва трубы с кипятком

В пермском отеле пятеро погибли из-за прорыва трубы с кипятком

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В пермском отеле пятеро погибли из-за прорыва трубы с кипятком. Еще шесть человек пострадали, передает РИА Новости.

Тела погибших в отеле на улице Советской Армии нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.

Глава регионального минздрава Оксана Мелехова в Instagram отметила, что первая бригада скорой помощи прибыла через десять минут после вызова. По ее словам, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Еще три человека отказались от госпитализации, их будут лечить амбулаторно.

На место приехал губернатор Пермского края Максим Решетников. Власти пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших.


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На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

Публикация от Мелехова Оксана Борисовна (@melekhova_ob)

© RZN.info

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