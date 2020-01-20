В Перми ввели режим ЧС после гибели людей в отеле

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Глава Перми Дмитрий Самойлов Перми ввел режим ЧС после гибели людей в мини-отеле «Карамель». Об этом
В ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле
В доме, где прорвалась труба (дом №21 на улице Советской Армии), отключили отопление, газ, горячую воду и электричество. Специалисты проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали помещения. В подвале, где находится мини-отель, работают следователи.
Напомним, тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Троих пострадавших доставили в больницу с ожогами. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей.
Следователи
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