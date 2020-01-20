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15:59, 20 января 2020 129
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В Перми ввели режим ЧС после гибели людей в отеле

В Перми ввели режим ЧС после гибели людей в отеле

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Глава Перми Дмитрий Самойлов Перми ввел режим ЧС после гибели людей в мини-отеле «Карамель». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле прорвалась труба с кипятком, погибли пять человек. Без горячей воды и отопления остаются 20 зданий, в том числе жилые дома, музыкальная школа, детский сад и клиническая инфекционная больница. По информации краевого Министерства ЖКХ, аварию ликвидируют к концу суток.

В доме, где прорвалась труба (дом №21 на улице Советской Армии), отключили отопление, газ, горячую воду и электричество. Специалисты проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали помещения. В подвале, где находится мини-отель, работают следователи.

Напомним, тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Троих пострадавших доставили в больницу с ожогами. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет тюрьмы.


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