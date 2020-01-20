В одной из квартир Рыбного нашли труп

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рыбном 14 января нашли труп. Об этом RZN.info сообщила следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Гуреева.
Тело обнаружили в квартире спустя несколько дней после смерти. По данным Гуреевой, 56-летней мужчина арендовал жилье. Он злоупотреблял алкоголем.
Родственников умершего устанавливают.
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