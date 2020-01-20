В мэрии рассказали, когда московские троллейбусы выйдут на улицы Рязани

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Фото: Администрация Рязани
До 1 марта в автопарк МУП «Управление Рязанского троллейбуса» прибудут остальные машины. Троллейбусы начнут курсировать по городу с начала февраля,
Отмечается, что троллейбусы продолжают поступать ежедневно, проходят необходимое техническое обслуживание, укомплектовываются противопожарным оборудованием и необходимым инвентарем.
Напомним, еженедельно из Москвы
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