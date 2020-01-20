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11:49, 20 января 2020 107
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В крещенскую ночь в Пронске выстроилась двухчасовая очередь к купелям

В крещенскую ночь в Пронске выстроилась двухчасовая очередь к купелям

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронске в крещенскую ночь к купелям на святом источнике выстроилась двухчасовая очередь. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Окунуться в воду купелей приехали не только жители Пронска, Рязани, Новомичуринска, но и москвичи, кисьвянцы.

Очереди желающих выстроились также к роднику, из которого набирали воду.

Отмечается, что люди массово шли к роднику до двух ночи. Утром и днем в воскресенье, 19 января, желающие также спускались к святому источнику, чтобы набрать воды и окунуться в купель.

Рязанцы и гости области жаловались на то, что к роднику, спрятанному в буграх, ведет не дорога, «а сплошные колдобины».

«Немногие смельчаки рискуют на автомобиле подъехать к нему зимой по узкой колее», — отметили в сообщении.


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