В крещенскую ночь в Пронске выстроилась двухчасовая очередь к купелям

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Фото: Издательство «Пресса»
В Пронске в крещенскую ночь к купелям на святом источнике выстроилась двухчасовая очередь. Об этом пишет сайт ИД «
Окунуться в воду купелей приехали не только жители Пронска, Рязани, Новомичуринска, но и москвичи, кисьвянцы.
Очереди желающих выстроились также к роднику, из которого набирали воду.
Отмечается, что люди массово шли к роднику до двух ночи. Утром и днем в воскресенье, 19 января, желающие также спускались к святому источнику, чтобы набрать воды и окунуться в купель.
Рязанцы и гости области жаловались на то, что к роднику, спрятанному в буграх, ведет не дорога, «а сплошные колдобины».
«Немногие смельчаки рискуют на автомобиле подъехать к нему зимой по узкой колее», — отметили в сообщении.
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