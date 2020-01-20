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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 20 января, в Касимове в здании мировых судей загорелась проводка. Об этом сообщило издательство «
Пожарных в 13:00 вызвали в здание на улице Карла Маркса, где находятся кабинеты мировых судей и многофункциональный центр. На место приехали два расчета.
Пожарные заметили обгоревшие провода, оставившие на стене черный след, и обследовали крышу. Дальнейшего возгорания не было.
На подстанции отключили электричество. Электромонтеры отсоединили поврежденный кабель. По их словам, кабель был слишком изношен. В результате несколько кабинетов мировых судей отказались обесточены.
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