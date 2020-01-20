В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%

ВТБ провел исследование новогодних трат своих клиентов. Результаты показали, что в новогодние праздники 2020 года траты клиентов возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла.

В Центральном федеральном округе эта цифра увеличилась по сравнению с 2019 годом на 20%, до 23 миллиарда рублей. Средняя сумма одной безналичной покупки в ЦФО составила 1130 рублей.

В целом по России на новогодний стол клиенты ВТБ в этом году потратили 18,5 миллиардов рублей, что на 17% превышает результат прошлого года. В среднем один клиент потратил в супермаркетах и продуктовых магазинах четыре тысячи рублей.

Кроме того, на четверть выросли затраты в ресторанах — общий объем потраченных средств в этом году составил почти пять миллиардов рублей. При этом по сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился почти вдвое. Сумма трат на одного клиента в новогодние праздники достигла две тысячи рублей.

Традиционный рост спроса зафиксирован в магазинах одежды и обуви, которые остаются для россиян одним из наиболее популярных новогодних подарков. В ходе нынешних праздников клиенты ВТБ потратили там почти 4,5 миллиарда рублей, рост по сравнению с прошлым годом — почти 20%. Средний чек на одного клиента составил более четыре тысячи рублей.

Данные по транзакциям в сегменте туристического бизнеса в этом году демонстрируют роста спроса россиян и на путешествия. Траты на железнодорожные и авиабилеты превысили 500 миллионов рублей, что сопоставимо с данными прошлого года, при этом в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей на территории России (24 миллиона рублей). Еще 27 миллионов рублей пришлось на экскурсии — здесь объем трат клиентов ВТБ кратно растет уже три года подряд.

«Благодаря росту уровня платежеспособности населения затраты россиян на новогодние праздники увеличиваются уже несколько лет подряд, — комментирует Дмитрий Лепетиков, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ. — Помимо желания порадовать родных, близких и друзей во время любимого праздника такая динамика обусловлена и активным распространением сервисов безналичной оплаты. Все больше точек продаж используют сегодня эти сервисы, что особенно удобно в ходе праздничных путешествий».