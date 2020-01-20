RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У ТЦ «Атрон» столкнулись две легковушки. Такая информация появилось в группе «
ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Вознесенской, в понедельник, 20 января.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», на данном участке дороги затруднено движение.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяный рязанец устроил дебош в ОКБ
|
cледующая новость →Рязанцы пожаловались на «рыбный» запах воды
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.