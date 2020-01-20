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12:33, 20 января 2020 185
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Совфед обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми

Совфед обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми

Фото: Pixabay.com

Совфед обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми. В мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек, еще шесть человек пострадали, передает РИА Новости.

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко отметил, что ранее уже обсуждали ужесточение требований к хостелам.

«Законодатели ввели запрет на их размещение в жилых домах, — напомним Мельниченко. — Видимо, пришло время опять вернуться к теме регулирования деятельности хостелов и вносить необходимые изменения в законодательство».

По его мнению, нужно запретить хостелы в подвалах домов, где проходят коммуникации.

Олег Мельниченко отметил, что в течение недели сенаторы проанализируют действующую нормативно-правовую базу и внесут предложения по изменениям законодательства.

Напомним, после гибели людей в пермском отеле возбудили уголовное дело.


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