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Фото: Pixabay.com
Совфед обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми. В мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы с кипятком
Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко отметил, что ранее уже обсуждали ужесточение требований к хостелам.
«Законодатели ввели запрет на их размещение в жилых домах, — напомним Мельниченко. — Видимо, пришло время опять вернуться к теме регулирования деятельности хостелов и вносить необходимые изменения в законодательство».
По его мнению, нужно запретить хостелы в подвалах домов, где проходят коммуникации.
Олег Мельниченко отметил, что в течение недели сенаторы проанализируют действующую нормативно-правовую базу и внесут предложения по изменениям законодательства.
Напомним, после
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