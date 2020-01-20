Шацкие старшеклассники побывали в Рязанском агротехнологическом университете

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В субботу, 18 января, шацкие школьники побывали в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева.
Учащиеся 10-11 классов стали участниками проекта «Агрокласс», который реализуется вузом совместно с предприятием «ЭкоНива-АПК Холдинг» и средними общеобразовательными школами Шацкого района с ноября 2019 года.
Ознакомительный визит школьников — это первое мероприятие, организованное в рамках проекта. В программу встречи вошли экскурсии по факультетам, мастер-классы, посещение музеев, катание на тракторах и квадроцикле.
Ученикам рассказали о специфике обучения, специальностях и направлениях подготовки, стажировках и перспективах трудоустройства выпускников на предприятиях АПК. Завершился визит школьников встречей с ректором университета и круглым столом, на котором подвели итоги дня пребывания учащихся в вузе.
«Все ребята остались довольны визитом, непринужденной атмосферой общения с преподавателями и студенческим активом и отметили, что узнали много интересного о вузе и с нетерпением ждут занятий по программе „Агрокласс“, которые начнутся уже в скором времени», — говорится в сообщении.
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