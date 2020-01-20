С начала января у рязанских браконьеров изъяли 210 метров сетей

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С начала года у рязанских браконьеров изъяли более 210 метров сетей,
Специалисты провели 21 рейд и нашли 20 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Рыбаков проверили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском и Рязанском районах.
18 человек привлеки к административной ответственности.
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Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.