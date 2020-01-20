Рязанцы провели пикет против вольерной охоты

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В воскресенье, 19 января, в Рязани провели согласованный пикет против вольерной охоты, сообщили в группе «
Зоозащитники вышли на площадь Ленина с плакатами «Я против», «Вольерная охота — жестокая забава нравственно больных людей», «Вольерная охота — морально убийство»
Пикет состоялся в рамках всероссийской акции.
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