Стала известна часть программы на 925-летие Рязани

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Рязанцев попросили высказать идеи по празднованию 925-летия города. Предложения собирает администрация, пишут «
К предстоящему дню рождения приурочат молебен во славу Рязани, военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» и второй городской инклюзивный фестиваль «Дорогою добра».
В апреле планируется устроить всероссийскую конференцию «Роль георгиевской гвардейской символики в истории России и рязанского края».
В августе в Рязань планируют пригласить на межрегиональную научно-практическую конференцию «Древние города засечной черты». Кроме того, в этом месяце пройдет третий форум древних городов.
Также городские власти рассчитывают на предложения рязанцев. Идеи можно присылать на электронную почту управления культуры горадминистрации —
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Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.