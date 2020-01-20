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14:28, 20 января 2020 260
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Стала известна часть программы на 925-летие Рязани

Стала известна часть программы на 925-летие Рязани

Рязанцев попросили высказать идеи по празднованию 925-летия города. Предложения собирает администрация, пишут «Рязанские ведомости».

К предстоящему дню рождения приурочат молебен во славу Рязани, военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» и второй городской инклюзивный фестиваль «Дорогою добра».

В апреле планируется устроить всероссийскую конференцию «Роль ге­оргиевской гвардейской символики в истории России и рязанского края».

В августе в Рязань планируют пригласить на межрегиональную научно-практическую конференцию «Древние города засечной черты». Кроме того, в этом месяце пройдет третий форум древних городов.

Также городские власти рассчитывают на предложения рязанцев. Идеи можно присылать на электронную почту управления культуры горадминистрации — ukr16@yandex.ru.


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