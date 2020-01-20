RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанца повторно осудят за пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Мужчина сел за руль своей машины после распития алкоголя. Его остановили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, до этого рязанца подвергали административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
На нарушителя завели уголовное дело по статье 264.1 УК. Ему грозит лишение «прав» на срок до двух лет и 100 часов обязательных работ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани «Киа» сбила мужчину на «зебре»
|
cледующая новость →На сасовца завели дело за торговлю спиртным
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.