Прокуратура проверила сообщение о задержке зарплаты персоналу рязанского детсада

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Фото: Pixabay.com
Прокуратура Московского района провела проверку после сообщения о задержке зарплаты персоналу рязанского детского сада №126. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе надзорного органа.
По итогам проверки сведения о долге по заработной плате не подтвердились. Прокуратура установила, что сотрудникам детского сада не выплатили надбавку. В пресс-службе ведомства добавили, что, по предварительным данным, деньги поступили на счет детского сада, и вскоре надбавки распределят.
Ранее в соцсети появилась информация, что персоналу рязанского детского сада №126
Получить оперативный комментарий от управления образования редакции РЗН. инфо не удалось.
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