Следователи завели дело после гибели пяти человек в пермском отеле

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Следователи возбудили дело после гибели пяти человек в пермском отеле. Расследовать его будет центральный аппарат СК,
По данным следствия, ночью 20 января в Индустриальном районе Перми в мини-отеле «Карамель»
Уголовное дело заведено по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальная санкция по ней — десять лет тюрьмы.
Ранее пермский Минздрав сообщал, что ЧП произошло на улице Советской Армии.
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.