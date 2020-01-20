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Полицейские задержали подростков, протаранивших столб на угнанной «семерке» в Горроще, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщение о ДТП, в котором автомобиль ВАЗ-2107 врезался в фонарный столб на улице Гагарина, поступило в полицию от рязанцев около 5:00, 19 января.
Оперативники установили, что автомобиль недавно угнали и он принадлежит 56-летнему рязанцу. После аварии водитель и пассажир машины скрылись с места происшествия.
Вскоре двух 15-летних злоумышленников задержали. По факту угона и повреждения автомобиля проводится проверка.
Напомним, ранее в пресс-службе регионального УМВД рассказали, что полиция
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