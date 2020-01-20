Персоналу рязанского детского сада задержали зарплаты перед Новым годом

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Персонал рязанского детского сада №126 пожаловался губернатору на задержку зарплаты. Обращение опубликовали на
Автор сообщения под ником Анна Иванова рассказала, что педагогам и другим сотрудникам детского сада не выплатили зарплату за декабрь, и руководство учреждения запретило жаловаться на данный факт.
«Люди в Новый год остались без денег, без заработанной платы, премии давно никто не дает. При том, что зарплата и так копейки, так лишают последнего. Перед Новым годом администрация ДОУ объявила, что не будет денег, так как нет финансирования! То есть на «Новогоднюю столицу» есть, а на зарплату педагогам и другим сотрудникам нет? Жаловаться запретили, сказали толку не будет. И все боятся, сидят в страхе, потому что начальство всех запугивает. А уже 20 января, сейчас аванс должен быть за январь, а зп все нет за декабрь. Что делать? [пунктуация и орфография автора сохранены — прим. редакции]", — говорится в сообщении.
Заведующая детским садом Татьяна Храпова подтвердила РЗН. инфо, что, действительно, задержка зарплаты за декабрь была, но в пятницу, 17 января, сотрудникам все выплатили.
Она рассказала, что перед праздниками у детского сада не хватало денежных средств, потому что в течение года ему не компенсировали повышение МРОТ, повышение оклада персонала. Кроме того, из бюджета учреждения вычли деньги за уменьшение числа воспитанников.
Храпова назвала информацию о запугивании сотрудников «неправдой».
«Они обращались в прокуратуру и в управление образования администрации города. С ними проводились беседы, и о причинах задержки сообщалось», — отметила заведующая.
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