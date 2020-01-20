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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В субботу, 18 января, пьяный рязанец устроил дебош в ОКБ. Его задержали росгвардейцы, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Мужчина 1986 года рождения разбил окно и повредил ширму в приемном покое.
Дебошира передали полицейским.
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