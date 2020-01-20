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Организаторы акции по раздельному сбору мусора ищут волонтеров, об этом они
Добровольцы требуется для сборов, которые пройдут в Московском районе.
«Там нужно будет присутствовать каждую третью субботу месяца, примерно два часа», — говорится в сообщении.
Ближайшая акция пройдет 15 февраля. Желающих помочь просят обратиться в сообщения группы.
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