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15:56, 20 января 2020 172
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Организаторы акции по раздельному сбору мусора ищут волонтеров

Организаторы акции по раздельному сбору мусора ищут волонтеров

Организаторы акции по раздельному сбору мусора ищут волонтеров, об этом они сообщили в группе во «ВКонтакте».

Добровольцы требуется для сборов, которые пройдут в Московском районе.

«Там нужно будет присутствовать каждую третью субботу месяца, примерно два часа», — говорится в сообщении.

Ближайшая акция пройдет 15 февраля. Желающих помочь просят обратиться в сообщения группы.


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