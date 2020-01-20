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12:43, 20 января 2020 186
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На рыбновца завели уголовное дело за попытку подкупить полицейского

На рыбновца завели уголовное дело за попытку подкупить полицейского

На рыбновца завели уголовное дело за попытку подкупить полицейского, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, 21 декабря 2019 года в Рыбновском районе мужчина сел за руль машины после распития алкоголя. Его задержали сотрудники ГИБДД.

На следующий день подозреваемый обратился к заместителю начальника ОМВД России по Рыбновскому району и предложил ему взятку в 30 тысяч рублей.

Сотрудник полиции отказался взять деньги. В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего рыбновца по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).


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