Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:31, 20 января 2020 54
 0    0

На пяти рязанских улицах заделали ямы

На пяти рязанских улицах заделали ямы

Фото: Администрация Рязани

С 13 по 19 января на пяти рязанских улицах заделали ямы. Об этом сообщил сайт администрации города.

Литой асфальтобетонной смесью отремонтировали 370 «квадратов» дорог на улицах Горького, Семашко, Циолковского, Солнечной и Каширина.

В мэрии уточнили, что специалисты регулярно осматривают дороги, чтобы найти проблемные участки. Ямы заливают по ночам. За одну смену бригада ремонтирует до 60 квадратных метров.

Отмечается, что литую асфальтобетонную смесь можно использовать при температурах до -30 градусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 638
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 128
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 276
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
14:06, 8 января 2020 1 330
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
8:13, 16 января 2020 4 007
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум