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Фото: Администрация Рязани
С 13 по 19 января на пяти рязанских улицах заделали ямы. Об этом
Литой асфальтобетонной смесью отремонтировали 370 «квадратов» дорог на улицах Горького, Семашко, Циолковского, Солнечной и Каширина.
В мэрии уточнили, что специалисты регулярно осматривают дороги, чтобы найти проблемные участки. Ямы заливают по ночам. За одну смену бригада ремонтирует до 60 квадратных метров.
Отмечается, что литую асфальтобетонную смесь можно использовать при температурах до -30 градусов.
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