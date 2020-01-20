Массовое ДТП на Северной окружной устроил пьяный водитель

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Фото: УМВД по Рязанской области
Массовое ДТП,
По предварительной информации, 32-летний пьяный рязанец на Renault Logan врезался в Renault Megane под управлением 48-летнего рязанца, который от ударил отбросило на «десятку», стоявшую впереди. За ее рулем находилась 30-летняя женщина.
Автомобиль также отбросило на Subaru Forester, за рулем которого была 47-летняя рязанка.
В ДТП пострадали водители Renault Logan и «десятки», они обращались за медпомощью. Также помощь понадобилась 48-летней пассажирке Renault Megane и девятилетнему пассажиру «десятки».
Проводится проверка.
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