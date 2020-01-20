Крещение и застрявшие на балконе дети. Главные новости выходных, 18 и 19 января

Завершились очередные январские выходные. Вспомним, основные события 18 и 19 января.

В субботу, 18 января, на балконе рязанской пятиэтажки застряли дети . В МЧС рассказали, как спасли их.

О состоянии детей сообщили медики.

В ночь на воскресенье, рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере. В воду окунулись более двух с половиной тысяч человек.

Кстати, источник в Пощупове вошел в топ-10 самых посещаемых в России.

В купели на Крещение искупался губернатор Николай Любимов. Председатель облдумы Аркадий Фомин также окунулся в крещенскую воду. Из-за теплой погоды в Рязанской области крещенские купания в нескольких водоемах все-таки отменили .

Еще об аномальном тепле: в середине января в Рязанской области зацвела мать-и-мачеха.

Рязанцы устроили соревнования по метанию новогодних елок. Деревья потом отдадут на переработку.

Не обошлось без происшествий. На пожаре в Пронском районе погиб мужчина. Он оказался одиноким инвалидом. По словам очевидцев, пожар произошел из-за непотушенного окурка.

В Шиловском районе из-за загоревшегося сарая погиб мужчина.

На Московском шоссе рязанца раздели , избили и отобрали вещи. Он смог добежать до подъезда и позвать на помощь.

В ночь на воскресенье, 19 января, на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской ВАЗ-2107 с подростками врезалась в припаркованную машину и столб. После этого водитель и пассажир убежали с места происшествия. Полиция проверит информацию об этом.

В Рязани сфотографировали инвалида-колясочника, передвигавшегося по дороге среди машин . На фото видно, что тротуар покрыт льдом.

В городе начали менять троллейбусные провода. Старые часто рвутся, что приводит к пробкам.