Крещение и застрявшие на балконе дети. Главные новости выходных, 18 и 19 января

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Завершились очередные январские выходные. Вспомним, основные события 18 и 19 января.
В субботу, 18 января, на балконе рязанской пятиэтажки
О
В ночь на воскресенье, рязанцы
Кстати, источник в Пощупове
В купели на Крещение
Еще об аномальном тепле: в середине января в Рязанской области
Рязанцы устроили соревнования
Не обошлось без происшествий. На пожаре в Пронском районе
В Шиловском районе из-за
На Московском шоссе рязанца
В ночь на воскресенье, 19 января, на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской ВАЗ-2107 с подростками врезалась в припаркованную машину и столб. После этого водитель и пассажир
В Рязани сфотографировали инвалида-колясочника, передвигавшегося по дороге
В городе
Рязанский завод
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