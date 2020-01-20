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13:49, 20 января 2020 155
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Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России

Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России

Фото: Ru.wikipedia.org

Президент Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что Чайка перейдет на другую работу. Он занимал пост генпрокурора с июня 2006 года.

По словам источника РИА Новости в аппарате Совета Федерации, сенаторы рассмотрят вопрос на заседании 22 января.

Напомним, 15 января после послания президента Федеральному собранию правительство России в полном составе подало в отставку.


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