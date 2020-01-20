Юрий Чайка покинет пост генпрокурора России

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Фото: Ru.wikipedia.org
Президент Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки. Об этом передает
Отмечается, что Чайка перейдет на другую работу. Он занимал пост генпрокурора с июня 2006 года.
По словам источника РИА Новости в аппарате Совета Федерации, сенаторы рассмотрят вопрос на заседании 22 января.
Напомним, 15 января после послания президента Федеральному собранию правительство России в полном составе
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Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.