Дыру в заборе около рязанского детсада закрыли деревянной коробкой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Дыру в заборе около рязанского детсада №29 закрыли деревянной коробкой. Видео в редакцию РЗН. инфо прислала читательница.
По ее словам, в детском саду на сообщения о проблеме «закрыли глаза».
«Через дыру территорию детской площадки могут зайти посторонние люди и бездомные животные», — рассказала женщина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском «Водоканале» рассказали, как пытаются избавить воду от «рыбного» запаха
|
cледующая новость →Адвокат подрядчика в суде ошибочно превысил неустойку за ремонт моста через Оку в тысячу раз
Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.