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Фото: Pixabay.com
Бывшего начальника Ряжского лесничества заподозрили в мошенничестве. Об этом
По данным следствия, летом 2015 года начальник Ряжского лесничества получил от сотрудника одной из рязанских исправительных колоний 30 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ему дали, чтобы скрыть, что осужденный якобы незаконно срубил деревья.
Следователи возбудили дело по части 3 статьи 159 УК Р («Мошенничество»).
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