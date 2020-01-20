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22:49, 20 января 2020 169
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Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали за хранение наркотиков

Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков на 30 тысяч рублей. Дело в отношении артистки закрыли, ее освободили от уголовной ответственности, передает РИА Новости.

Бочкареву задержали в конце сентября 2019 года с наркотиками. По данным СМИ, это был кокаин. На суде исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Счастливы вместе» признала вину. Дознаватель заявил, что она загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Уголовное дело расследовали по самой мягкой (первой) части статьи о незаконном обороте наркотиков. Она предполагает до трех лет колонии.

До этого мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.


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