В жилом доме в Твери произошел взрыв газа

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Утром 2 января в жилом доме в Твери произошел хлопок газа. ЧП случилось примерно в 6:20 в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева,
По данным МЧС, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газовой плиты. Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы. Людей временно разместили в здании местной школы.
В результате хлопка пострадали двое человек. С ожогами они были доставлены в больницу.
В настоящий момент сотрудники экстренных служб проверяют несущие конструкции здания.
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Фотопрогулка по новогодней Рязани.