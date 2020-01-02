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В Рязани ребенок запускал фейерверк с пьяным отцом. Видео появилось в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ. По утверждению автора, ролик был снят на улице Новоселов.
«Вот такие вот безответственные пьяные родители. Хорошо ожоги рук не получил ребенок да и сам отец, до этого отец кидал в знакомого крутящиеся фейерверки», — написал автор поста.
Напомним, ранее в ночь на среду, 1 января, в Рязани 7-летний ребенок
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Вот такие вот безответственные пьяные родители... новоселов 34 Хорошо ожоги рук не получил ребенок да и сам отец, до этого отец кидал в знакомого крутящиеся фейерверки. Анон #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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