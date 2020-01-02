Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:39, 2 января 2020 393
 0    0

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Теперь водители смогут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Полицейские в случае возникновения вопросов смогут проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив информацию в автоматизированной системе.

Поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО в мае.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Алкоголь, автомобили, медицина. Что подорожает для рязанцев в 2020 году?

Алкоголь, автомобили, медицина. Что подорожает для рязанцев в 2020 году?

Список новых цен на товары и услуги в регионе.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:18, 30 декабря 2019 2 033
РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января 2
13:26, 23 декабря 2019 1 498
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
9:18, 28 декабря 2019 1 199
В новогоднюю ночь перекроют центр Рязани. Схема общественного транспорта
12:51, 24 декабря 2019 2 172
Буквы арт-объекта «Рязань» на Лыбедском бульваре сломал вандал 13
18:14, 28 декабря 2019 1 423
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум