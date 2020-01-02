В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации,
Теперь водители смогут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
Полицейские в случае возникновения вопросов смогут проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив информацию в автоматизированной системе.
Поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО в мае.
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Список новых цен на товары и услуги в регионе.