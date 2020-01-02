В пятницу в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 3 января, в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно, местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градусов.
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