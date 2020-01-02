1 января рязанцам показали шоу «Цирковой балаган»

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 1 января, на Лыбедском бульваре прошло развлекательное шоу для всей семьи «Цирковой балаган»,
Для гостей выступали артисты Рязанского цирка и Дворца культуры «Приокский». Открыли праздник Дед Мороз, Снегурочка и конь Граф.
Сказочные персонажи показали интерактивную программу, в которой поучаствовали все желающие. Они читали стихи, пели песни, водили хороводы танцевали и играли.
Самым активным главный волшебник подарил билеты в цирк.
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