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11:27, 2 января 2020 316
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1 января рязанцам показали шоу «Цирковой балаган»

1 января рязанцам показали шоу «Цирковой балаган»

Фото: Администрация Рязани

В среду, 1 января, на Лыбедском бульваре прошло развлекательное шоу для всей семьи «Цирковой балаган», сообщили на сайте мэрии.

Для гостей выступали артисты Рязанского цирка и Дворца культуры «Приокский». Открыли праздник Дед Мороз, Снегурочка и конь Граф.

Сказочные персонажи показали интерактивную программу, в которой поучаствовали все желающие. Они читали стихи, пели песни, водили хороводы танцевали и играли.

Самым активным главный волшебник подарил билеты в цирк.


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