Рязанские полицейские призвали сообщать об иностранцах-нелегалах

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Рязанцев призвали сообщать об иностранцах-нелегалах в полицию или региональное Управление ФСБ,
Отмечается, что стражи порядка за последнее время возбудили четыре уголовных дела за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.
Так, 34-летний рязанец в своей квартире на улице Бирюзова фиктивно поставил на учет 33-летнюю гражданку Узбекистана. Кроме того, похожее нарушение выявили в Рыбном.
Также в Сасовском районе 51-летний житель села Истлеево фиктивно поставил на учет 41-летнюю гражданку Армении, а 45-летний житель скопинского поселка Отрада — 58-летнюю гражданку Молдовы.
Всем, кто располагает информацией о нелегалах или фиктивно зарегистрированных мигрантах, обращаться в полицию по телефону 02, 102 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.
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