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Пять человек пострадали в ДТП под Владимиром,
Авария произошла в четверг, 2 января, в 14:00 на трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».
По предварительным данным, водитель автомобиля «УАЗ», следуя в город Александров, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Шкода».
В настоящий момент известно о пяти пострадавших: один госпитализирован, четверо направлены на амбулаторное лечение.
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