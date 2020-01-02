Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

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С 1 января 2020 года власти Нидерландов официально отказались от названия «Голландия» в обозначении государства,
Теперь использовать термин «Нидерланды» обязаны власти, вузы, частные компании, печатные издания.
«Правительство пошло на такой шаг, чтобы у страны повысились шансы избавиться от образа государства, связанного с наркотиками и проституцией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера поможет более равномерно «распределить» туристов по стране. Сегодня многие приезжие предпочитают отдыхать именно в исторической Голландии — Амстердаме, Харлеме и Гааге. Эти города часто не справляются с потоком туристов.
Известно, что на изменение названия страны будет потрачено порядка 200 тысяч евро.
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