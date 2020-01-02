RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На Северной окружной пьяный рязанец перевернулся на «девятке», об этом RZN. info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло около 6:00 в среду, 1 января. За рулем ВАЗ-2109 был пьяный 25-летний мужчина. Он не справился с управлением и улетел в кювет.
В результате аварии водитель обращался за медпомощью.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские полицейские призвали сообщать об иностранцах-нелегалах
|
cледующая новость →Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Список новых цен на товары и услуги в регионе.