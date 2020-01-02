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Эксперты назвали самые популярные и необычные подарки россиян на Новый год,
Так, большинство жителей страны — 21% - подарили своим близким парфюмерию, 18% респондентов выбрали в качестве подарка гаджеты и бытовую технику.
Около 15% купили подарочные сертификаты, 13% подарили игрушки, свечи и новогодние украшения, около 10% россиян порадовали своих близких подарками для занятий различными видами спорта. Около 9% пользователей остановили свой выбор на книгах.
Всего 7% опрошенных купили в подарок одежду, 3% подарили туристическую поездку.
Самыми оригинальными подарками стали сертификаты на учебный полет на истребителе, красивые автомобильные номера и самогонный аппарат.
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Фотопрогулка по новогодней Рязани.