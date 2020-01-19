Власти Амстердама погасят долги молодежи, чтобы избавить их от стресса

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Власти Амстердама решили принять меры из-за роста долга среди студентов и выкупить их в рамках специальной программы. Об этом пишет
«Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее», — сказал заммэра Амстердама Маржолайн Мурман.
Проект хотят запустить в феврале. Его целью является помощь тем, кто хочет получить образование и найти работу.
Муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодых людей. В качестве стимула для передачи долга в банк муниципалитета им выплатят по €750.
Молодежь, участвующая в программе, получит новый займ для погашения долга в соответствии с их возможностями. Большую часть долга отменят, если студент продемонстрирует успехи в учебе.
Должникам предоставят тренеров, которые будут помогать им с их ситуацией и составят план действий.
По официальным данным, долги есть у более 34% жителей Амстердама в возрасте от 18 до 34 лет. Средний долг студентов в Нидерландах увеличился до €13 700 в 2019 году.
Кроме того, увеличилось число лиц, у которых есть долги за учебу, — в 2019 году в Нидерландах их стало уже 1,4 миллиона, хотя в 2015 году было только 388 тысяч.
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