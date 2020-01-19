В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой из-за отказа платить

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В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира из-за того, что он отказался платить за проезд. Об этом сообщила газета «
На опубликованных кадрах видно, как пассажир выливает зеленку из бутылки себе в руки, а затем умывает лицо.
Отмечается, что у мужчины не было денег, но об этом он сообщил водителю только после завершения поездки.
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