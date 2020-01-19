В Шиловском районе из-за загоревшегося сарая погиб мужчина

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 18 января, в селе Мосолово Шиловского района сгорел деревянный сарай. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На пожаре погиб мужчина 1966 года рождения.
На место происшествия выезжали один расчет и два спасателя.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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