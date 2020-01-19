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14:14, 19 января 2020 173
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В Рязани сфотографировали инвалида-колясочника, передвигавшегося по дороге среди машин

В Рязани сфотографировали инвалида-колясочника, передвигавшегося по дороге среди машин

В Рязани сфотографировали инвалида-колясочника, передвигавшегося по проезжей части среди машин. Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань».

Автор снимка отметил, что фото сделал на улице Ввведенской. Он также пожаловался на отсутствие условий в городе для людей с ограниченными возможностями.

«Понимаешь это, гуляя с ребенком в коляске. Да, я могу преодолеть бордюры и даже ступеньки, но, например, много магазинов для меня сейчас с ребенком в коляске недоступны, так как лестницы наверх или в подвал. А что уж про инвалидов на коляске говорить», — говорится в сообщении.


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