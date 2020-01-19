В понедельник в Рязанской области ожидается до +3 градусов

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В понедельник, 20 января, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Об этом сообщила
В этот день пройдут небольшие осадки. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -5, 0, днем -2, +3.
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.