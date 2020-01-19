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13:04, 19 января 2020 129
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В понедельник в Рязани массово отключат холодную воду

В понедельник в Рязани массово отключат холодную воду

В понедельник на рязанских улицах отключат холодную воду, сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дома с №2 по №32, дома с №1 по №39 и с корпусами;
  • улица Толстого, дома №3, №5 (школа №37), №4/19, № 6/20, №8, №10, №12, №22;
  • улица Чернышевского, дома №2/1, № 4, № 6, №8, №10, улица Полетаева, дома с №2 по №18, и с №1 по №17,
  • улица Братиславская, дома № ½, №3, №5/1, № 7/2, №9, №11, № 13, № 15/1, № 17/2,
  • улица Островского, дома с №1 по №19, с №2 по №16, №15а (детский сад №12);

Также будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

  • улица Полетаева, дома №20 по №32;
  • улица Братиславская, дома №25, № 25 корпус 1.

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