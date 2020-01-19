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В субботу, 18 января, в на берегах Прони в Михайлове подсчитали зимующих уток. Об этом сообщила натуралист Полина Лихачева.
В городе зимуют несколько десятков крякв. Михайловцы заметили 28 самцов и 25 самок.
В Михалове акцию по переписи уток «Серая шейка» проводят в третий раз. Ее организуют в третьи выходные января.
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