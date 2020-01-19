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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний Этот случай произошел в поселке Ровное Гвардейского района, передает
23-летний местный житель прыгнул в купель и ударился о дно. Доставать его пришлось спасателям.
Пострадавшего на скорой госпитализировали. У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.
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