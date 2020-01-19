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В ночь на воскресенье, 19 января, на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской ВАЗ-2107 врезалась в припаркованную машину и столб. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Чуть не попал в ДТП из-за подростков, которые видимо угнали ВАЗ 2107, задели машину и врезались в столб. Надеюсь видео будет полезным пострадавшим водителям», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что после произошдшего водитель и пассажир убежали с места происшествия.
Официальная информация выясняется.
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