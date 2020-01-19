Рязанка отметила столетие

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Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 19 января, рязанка Лидия Мельниченко отметила столетие. Об этом
Женщина окончила Рязанский пединститут, потом уехала на Алтай. В начале войны вернулась в Рязань, работала в школе №2. Вышла замуж и переехала в Туркмению, затем Белоруссию.
После отставки мужа семья переехала в Рязань, а женщина стала работать учителем математики в школе №36.
У Мельниченко один внук и один правнук. Сейчас она живет с дочерью.
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