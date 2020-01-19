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18:37, 19 января 2020 204
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Рязанка отметила столетие

Рязанка отметила столетие

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 19 января, рязанка Лидия Мельниченко отметила столетие. Об этом сообщил сайт администрации города.

Женщина окончила Рязанский пединститут, потом уехала на Алтай. В начале войны вернулась в Рязань, работала в школе №2. Вышла замуж и переехала в Туркмению, затем Белоруссию.

После отставки мужа семья переехала в Рязань, а женщина стала работать учителем математики в школе №36.

У Мельниченко один внук и один правнук. Сейчас она живет с дочерью.


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